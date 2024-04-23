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Авдотья Никитична

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

1743

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Никита Кузьмич

Мать: не указана

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никита Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
1748

Дочь: Степанида Никитична

Отец ребёнка: Никита Яковлевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1748

Сын: Артемий Яковлевич

Отец ребёнка: Никита Яковлевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Фёкла Никитична

Отец ребёнка: Никита Яковлевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Февронья Никитична

Отец ребёнка: Никита Яковлевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область

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