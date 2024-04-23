Авдотья Никитична
Место рождения
Дата рождения1743
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: Никита Кузьмич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никита Яковлевич
Место жительства
Неизвестно
Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Степанида Никитична
Отец ребёнка: Никита Яковлевич
Рождение ребёнка
1748
Сын: Артемий Яковлевич
Отец ребёнка: Никита Яковлевич
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Фёкла Никитична
Отец ребёнка: Никита Яковлевич
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Февронья Никитична
Отец ребёнка: Никита Яковлевич