Хайдуков ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Хайдукова) Елена
Мать ребёнка: Хайдукова (Каретина) Мария Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хайдуков Сергей
Мать ребёнка: Хайдукова (Каретина) Мария Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
Неизвестно