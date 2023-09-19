Хайдуков ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хайдуков ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Хайдукова) Елена

Мать ребёнка: Хайдукова (Каретина) Мария Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хайдуков Сергей

Мать ребёнка: Хайдукова (Каретина) Мария Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хайдукова (Каретина) Мария Викторовна

Место жительства
Неизвестно
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
Неизвестно

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