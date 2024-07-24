Хайдукова (Каретина) Мария Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.01.1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1911
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Хайдукова) Елена
Отец ребёнка: Хайдуков ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хайдуков Сергей
Отец ребёнка: Хайдуков ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хайдуков ?
Место жительства
Неизвестно
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
Неизвестно