Хайдукова (Каретина) Мария Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХайдукова (Каретина) Мария Викторовна

Хайдукова (Каретина) Мария Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1911

Отец: Каретин Виктор Николаевич

Мать: Каретина (Блохина) Клавдия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Хайдукова) Елена

Отец ребёнка: Хайдуков ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хайдуков Сергей

Отец ребёнка: Хайдуков ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хайдуков ?

Место жительства
Неизвестно
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.