Шпилева Марфа Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.01.1888
Сын: Шпилев Григорий
Отец ребёнка: Шпилев Стефан
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Кондратьева (Шпилева) Параскева
Отец ребёнка: Шпилев Стефан
Рождение ребёнка
1892
Сын: Шпилев Илья
Отец ребёнка: Шпилев Стефан
Рождение ребёнка
22.03.1896
Сын: Шпилев Василий
Отец ребёнка: Шпилев Стефан
Смерть
Неизвестно