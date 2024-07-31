Шпилева Марфа Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шпилева Марфа Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.01.1888

Сын: Шпилев Григорий

Отец ребёнка: Шпилев Стефан

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Кондратьева (Шпилева) Параскева

Отец ребёнка: Шпилев Стефан

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Шпилев Илья

Отец ребёнка: Шпилев Стефан

Рождение ребёнка
22.03.1896

Сын: Шпилев Василий

Отец ребёнка: Шпилев Стефан

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно

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