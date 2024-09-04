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Крюков Егор Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Крюков Семён Исаакович

Мать: не указана

1834 - 5, 1850 - 21.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крюкова Парасковья Ананьина

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Крюкова Фиона Егоровна

Мать ребёнка: Крюкова Парасковья Ананьина

Хмелевицы, город Шахунья, Нижегородская область
1858 - 7.
Место жительства
1854
Хмелевицы, город Шахунья, Нижегородская область
Отдан в рекруты в 1855-м году. Фиона и Анна прижитые дочери крестьянки.
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Крюкова Анна Егоровна

Мать ребёнка: Крюкова Парасковья Ананьина

Хмелевицы, город Шахунья, Нижегородская область
1858 - 3.
Смерть
Неизвестно

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