Крюков Егор Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Крюков Семён Исаакович
Мать: не указана
1834 - 5, 1850 - 21.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Крюкова Фиона Егоровна
Мать ребёнка: Крюкова Парасковья Ананьина
1858 - 7.
Место жительства
1854
Отдан в рекруты в 1855-м году. Фиона и Анна прижитые дочери крестьянки.
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Крюкова Анна Егоровна
Мать ребёнка: Крюкова Парасковья Ананьина
1858 - 3.
Смерть
Неизвестно