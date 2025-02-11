Quinn (Koshman) Rosie Frozina
женский, родилась 14.10.1888, Редковцы, Чернівецька область
умерла 06.05.1969, Spokane, Washington, USA
МатьKoshman (Zaplitny) Elena?.07.1868 г.р.
Супруги
Quinn Michael John24.10.1866 г.р.
Дети
Quinn Emmet EОколо 1896 г.р.
(Quinn) AlbertaОколо 1901 г.р.Показать еще 3
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Рождение
14.10.1888
Отец: не указан
Мать: Koshman (Zaplitny) Elena
Редковцы, Чернівецька область
Рождение ребёнка
Около 1896
Сын: Quinn Emmet E
Отец ребёнка: Quinn Michael John
Nebraska, USA
Рождение ребёнка
Около 1901
Дочь: (Quinn) Alberta
Отец ребёнка: Quinn Michael John
Canada
Бракосочетание
27.05.1907
Муж: Quinn Michael John
Red Deer, Alberta, Canada
Рождение ребёнка
21.11.1907
Дочь: (Quinn) Elsie
Отец ребёнка: Quinn Michael John
Red Deer, Alberta, Canada
Рождение ребёнка
02.03.1910
Сын: Quinn Ernest Patrick
Отец ребёнка: Quinn Michael John
Hosmer, British Columbia, Canada
Рождение ребёнка
10.12.1912
Отец ребёнка: Quinn Michael John
Kootenay Boundary, British Columbia, Canada
Иммиграция
1913
Место жительства
1920
Spokane, Washington, USA
Место жительства
1930
Spokane, Washington, USA
Место жительства
1940
Spokane, Washington, USA
Смерть
06.05.1969
Spokane, Washington, USA
Похороны
06.05.1969
Spokane, Washington, USA