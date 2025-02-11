Quinn (Koshman) Rosie Frozina 14.10.1888 — найти родственников по фамилии на Familio

Quinn (Koshman) Rosie Frozina

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 14.10.1888, Редковцы, Чернівецька область

умерла 06.05.1969, Spokane, Washington, USA

Мать
Koshman (Zaplitny) Elena?.07.1868 г.р.
Супруги
Quinn Michael John24.10.1866 г.р.
Дети
Quinn Emmet EОколо 1896 г.р.
(Quinn) AlbertaОколо 1901 г.р.
Показать еще 3
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1888

Отец: не указан

Мать: Koshman (Zaplitny) Elena

Редковцы, Чернівецька область

Рождение ребёнка
Около 1896

Сын: Quinn Emmet E

Отец ребёнка: Quinn Michael John

Nebraska, USA

Рождение ребёнка
Около 1901

Дочь: (Quinn) Alberta

Отец ребёнка: Quinn Michael John

Canada

Бракосочетание
27.05.1907

Муж: Quinn Michael John

Red Deer, Alberta, Canada

Рождение ребёнка
21.11.1907

Дочь: (Quinn) Elsie

Отец ребёнка: Quinn Michael John

Red Deer, Alberta, Canada

Рождение ребёнка
02.03.1910

Сын: Quinn Ernest Patrick

Отец ребёнка: Quinn Michael John

Hosmer, British Columbia, Canada

Рождение ребёнка
10.12.1912

Сын: Quinn Thomas Richard M K

Отец ребёнка: Quinn Michael John

Kootenay Boundary, British Columbia, Canada

Иммиграция
1913

Место жительства
1920
Spokane, Washington, USA

Место жительства
1930
Spokane, Washington, USA

Место жительства
1940
Spokane, Washington, USA

Смерть
06.05.1969
Spokane, Washington, USA

Похороны
06.05.1969
Spokane, Washington, USA

Pines Cemetery, City of Spokane Valley

Мы используем куки для улучшения работы сайта.