(Quinn) Elsie
женский, родилась 21.11.1907, Red Deer, Alberta, Canada
умерла 22.04.1994, Tacoma, Washington, USA
МатьQuinn (Koshman) Rosie Frozina14.10.1888 г.р.
ОтецQuinn Michael John24.10.1866 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1907
Отец: Quinn Michael John
Red Deer, Alberta, Canada
Иммиграция
1913
Место жительства
1920
Spokane, Washington, USA
Место жительства
1940
Opportunity, Washington, USA
Смерть
22.04.1994
Tacoma, Washington, USA
Похороны
29.04.1994
Spokane, Washington, USA