(Quinn) Elsie 21.11.1907 — найти родственников по фамилии на Familio

(Quinn) Elsie

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 21.11.1907, Red Deer, Alberta, Canada

умерла 22.04.1994, Tacoma, Washington, USA

Мать
Quinn (Koshman) Rosie Frozina14.10.1888 г.р.
Отец
Quinn Michael John24.10.1866 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1907

Отец: Quinn Michael John

Мать: Quinn (Koshman) Rosie Frozina

Red Deer, Alberta, Canada

Иммиграция
1913

Место жительства
1920
Spokane, Washington, USA

Место жительства
1940
Opportunity, Washington, USA

Смерть
22.04.1994
Tacoma, Washington, USA

Похороны
29.04.1994
Spokane, Washington, USA

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