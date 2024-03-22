Силинский Иван Кириллович
Место рождения
Дата рождения26.06.1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1866
Рождение ребёнка
1896
Сын: Силинский Василий Иванович
Мать ребёнка: Силинская Анастасия Сергеевна
Рождение ребёнка
25.01.1904
Мать ребёнка: Силинская Анастасия Сергеевна
Рождение ребёнка
13.05.1905
Сын: Силинский Алексей Иванович
Мать ребёнка: Силинская Анастасия Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно