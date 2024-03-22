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Силинский Иван Кириллович

Место рождения

Чисть, Тарногский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

26.06.1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1866

Отец: Силинский Кирило Прокопьев

Мать: Силинская Макрида Леонтьева

Чисть, Тарногский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Силинский Василий Иванович

Мать ребёнка: Силинская Анастасия Сергеевна

Ломоносов, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
25.01.1904

Сын: Силинский Петр Иванович

Мать ребёнка: Силинская Анастасия Сергеевна

Рождение ребёнка
13.05.1905

Сын: Силинский Алексей Иванович

Мать ребёнка: Силинская Анастасия Сергеевна

Ломоносов, Петергофский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Силинская Анастасия Сергеевна

Смерть
Неизвестно
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