Сафронова -- Анна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.08.1873
Сын: Сафронов Лаврентий Иванович
Отец ребёнка: Сафронов Иван Федорович
Рождение ребёнка
05.01.1875
Дочь: Сафронова Аполинария Ивановна
Отец ребёнка: Сафронов Иван Федорович
Рождение ребёнка
10.07.1876
Отец ребёнка: Сафронов Иван Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно