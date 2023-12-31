Сафронова -- Анна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСафронова -- Анна Степановна

Сафронова -- Анна Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.08.1873

Сын: Сафронов Лаврентий Иванович

Отец ребёнка: Сафронов Иван Федорович

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
05.01.1875

Дочь: Сафронова Аполинария Ивановна

Отец ребёнка: Сафронов Иван Федорович

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
10.07.1876

Сын: Сафронов Илья Иванович

Отец ребёнка: Сафронов Иван Федорович

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сафронов Иван Федорович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close