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Сафронов Иван Федорович

Место рождения

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

До 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
16.08.1873

Сын: Сафронов Лаврентий Иванович

Мать ребёнка: Сафронова -- Анна Степановна

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
05.01.1875

Дочь: Сафронова Аполинария Ивановна

Мать ребёнка: Сафронова -- Анна Степановна

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
10.07.1876

Сын: Сафронов Илья Иванович

Мать ребёнка: Сафронова -- Анна Степановна

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сафронова -- Анна Степановна

Смерть
Неизвестно
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