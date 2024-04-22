Сафронов Иван Федорович
Место рождения
Дата рожденияДо 1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1855
Рождение ребёнка
16.08.1873
Сын: Сафронов Лаврентий Иванович
Мать ребёнка: Сафронова -- Анна Степановна
Рождение ребёнка
05.01.1875
Дочь: Сафронова Аполинария Ивановна
Мать ребёнка: Сафронова -- Анна Степановна
Рождение ребёнка
10.07.1876
Мать ребёнка: Сафронова -- Анна Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно