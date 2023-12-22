Кремлев Елладий Евграфович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.07.1880
Сын: Кремлев Николай Елладиевич
Мать ребёнка: Кремлева Евдокия Владимировна
Место жительства
1880
Работа или профессия
1880
Учитель закона Божьева, Кемского городского училища.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно