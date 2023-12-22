Кремлев Елладий Евграфович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кремлев Елладий Евграфович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АА
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.07.1880

Сын: Кремлев Николай Елладиевич

Мать ребёнка: Кремлева Евдокия Владимировна

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Место жительства
1880
Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Работа или профессия
1880
Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Учитель закона Божьева, Кемского городского училища.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кремлева Евдокия Владимировна

Смерть
Неизвестно
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