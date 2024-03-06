Перова Пелагея Акимовна
Место рождения
Дата рождения10.10.1888
Дата смерти27.10.1888
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1888
Рождение, крещение: запись о рождении №93, метрическая книга за 1888 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
10.10.1888
Восприемниками при крещении были села Пиковы Рясы отставный солдат Никита Игнатьев Скуратов [сын Игната Фаддеевича Скуратова, женат на родной сестре Акима], вдова Ксения Ефимова Косматова [дочь Ефима... Показать все
Смерть
27.10.1888
Умерла от природной слабости Смерть, похороны: запись о смерти №60, метрическая книга за 1888 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Похороны
29.10.1888