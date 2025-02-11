Пелагея Никитина 1843 — найти родственников по фамилии на Familio

Пелагея Никитина

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1843, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Никита Данилов1791 г.р.
Мать
Прасковья Иванова1811 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Никита Данилов

Мать: Прасковья Иванова

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

57

Смерть
Неизвестно

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