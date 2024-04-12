Лодейшиков Корнилий (Корнилко) Марков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лодейшиков Корнилий (Корнилко) Марков

Место рождения

Кардымово, Кунгурский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

До 1690 ст.

Дата смерти

1756 ст.

Пол

Мужской

Отец

1651 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

OV
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Место
Комментарий
Рождение
До 1690 ст.

Отец: Лодейшиков Марк Иванов

Мать: не указана

Кардымово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1704 ст.

Сын: Лодейщиков Стефан Корнилов

Мать ребёнка: не указана

Кардымово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
У Корнила Маркова по первой ревизии села Кишертского баронов Строгановых в д. Кырдымовой написаны три сына - Степан 6 лет, Иван, Архип. Иван и Архип умерли в 1725 г., а Степан взят в рекруты в 1734 г.... Показать все
Смерть
1756 ст.
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