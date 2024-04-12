Лодейшиков Корнилий (Корнилко) Марков
Место рождения
Дата рожденияДо 1690 ст.
Дата смерти1756 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1690 ст.
Отец: Лодейшиков Марк Иванов
Рождение ребёнка
Вычислено 1704 ст.
Сын: Лодейщиков Стефан Корнилов
У Корнила Маркова по первой ревизии села Кишертского баронов Строгановых в д. Кырдымовой написаны три сына - Степан 6 лет, Иван, Архип. Иван и Архип умерли в 1725 г., а Степан взят в рекруты в 1734 г.... Показать все
Смерть
1756 ст.