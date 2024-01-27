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Городской Василий Сергеевич

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Место рождения

Россия

Дата рождения

1928

Дата смерти

2000

Пол

Мужской

Отец

Около 1902 г.р.

Мать

1905 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
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1956 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Городской Сергей Моисеевич

Мать: Городская Анастасия Петровна

Россия
Рождение ребёнка
16.04.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Городская Лидия Сергеевна

Рождение ребёнка
17.02.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Городская Лидия Сергеевна

Рождение ребёнка
1956

Сын: Городской Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Городская Лидия Сергеевна

Рождение ребёнка
Около 1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Городская Лидия Сергеевна

Смерть
2000
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