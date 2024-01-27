Городской Василий Сергеевич
Место рожденияРоссия
Дата рождения1928
Дата смерти2000
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Россия
Рождение ребёнка
16.04.1952
Рождение ребёнка
17.02.1954
Рождение ребёнка
1956
Сын: Городской Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: Городская Лидия Сергеевна
Рождение ребёнка
Около 1958
Смерть
2000