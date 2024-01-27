Городская (Бабко) Лидия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Городская (Бабко) Лидия Сергеевна

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Место рождения

Россия

Дата рождения

1928

Дата смерти

2008

Пол

Женский

Отец

Около 1902 г.р.

Мать

Не указана

Дети

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1956 г.р.
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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Бабко Сергей

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
16.04.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Городской Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
17.02.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Городской Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
1956

Сын: Городской Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Городской Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
Около 1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Городской Василий Сергеевич

Смерть
2008
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