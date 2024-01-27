Городская (Бабко) Лидия Сергеевна
Место рожденияРоссия
Дата рождения1928
Дата смерти2008
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: Бабко Сергей
Россия
Рождение ребёнка
16.04.1952
Рождение ребёнка
17.02.1954
Рождение ребёнка
1956
Сын: Городской Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Городской Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
Около 1958
Смерть
2008