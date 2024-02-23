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Марченко Владимир Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.10.1936

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1936

Отец: Марченко Иван Тихонович

Мать: Марченко Прасковья Федоровна

Рождение ребёнка
09.01.1962

Дочь: Марченко Елена Владимировна

Мать ребёнка: Марченко Валентина Петровна

Рождение ребёнка
15.01.1963

Дочь: Бобренских Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Марченко Валентина Петровна

Рождение ребёнка
31.08.1971

Дочь: Марченко Евгения Владимировна

Мать ребёнка: Марченко Валентина Петровна

Рождение ребёнка
31.08.1971

Дочь: Скопенцова Нина Владимировна

Мать ребёнка: Марченко Валентина Петровна

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