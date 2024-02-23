Марченко Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.10.1936
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1936
Рождение ребёнка
09.01.1962
Дочь: Марченко Елена Владимировна
Мать ребёнка: Марченко Валентина Петровна
Рождение ребёнка
15.01.1963
Дочь: Бобренских Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Марченко Валентина Петровна
Рождение ребёнка
31.08.1971
Дочь: Марченко Евгения Владимировна
Мать ребёнка: Марченко Валентина Петровна
Рождение ребёнка
31.08.1971
Дочь: Скопенцова Нина Владимировна
Мать ребёнка: Марченко Валентина Петровна