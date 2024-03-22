Марченко (Мазно) Прасковья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мазно Федор
Рождение ребёнка
21.09.1933
Отец ребёнка: Марченко Иван Тихонович
Рождение ребёнка
09.10.1936
Сын: Марченко Владимир Иванович
Отец ребёнка: Марченко Иван Тихонович
Рождение ребёнка
03.02.1939
Сын: Марченко Николай Иванович
Отец ребёнка: Марченко Иван Тихонович
Смерть
Неизвестно