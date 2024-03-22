Марченко (Мазно) Прасковья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марченко (Мазно) Прасковья Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мазно Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.09.1933

Сын: Марченко Иван Иванович

Отец ребёнка: Марченко Иван Тихонович

Рождение ребёнка
09.10.1936

Сын: Марченко Владимир Иванович

Отец ребёнка: Марченко Иван Тихонович

Рождение ребёнка
03.02.1939

Сын: Марченко Николай Иванович

Отец ребёнка: Марченко Иван Тихонович

Смерть
Неизвестно
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