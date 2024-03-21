Марченко (Барковская) Валентина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.12.1940
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1940
Рождение ребёнка
09.01.1962
Дочь: Марченко Елена Владимировна
Отец ребёнка: Марченко Владимир Иванович
Рождение ребёнка
15.01.1963
Дочь: Бобренских Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Марченко Владимир Иванович
Рождение ребёнка
31.08.1971
Дочь: Марченко Евгения Владимировна
Отец ребёнка: Марченко Владимир Иванович
Рождение ребёнка
31.08.1971
Дочь: Скопенцова Нина Владимировна
Отец ребёнка: Марченко Владимир Иванович