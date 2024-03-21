Марченко (Барковская) Валентина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марченко (Барковская) Валентина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.12.1940

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1940

Отец: Чупахин Петр Ефимович

Мать: Чупахина Матрена Прокопьевна

Рождение ребёнка
09.01.1962

Дочь: Марченко Елена Владимировна

Отец ребёнка: Марченко Владимир Иванович

Рождение ребёнка
15.01.1963

Дочь: Бобренских Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Марченко Владимир Иванович

Рождение ребёнка
31.08.1971

Дочь: Марченко Евгения Владимировна

Отец ребёнка: Марченко Владимир Иванович

Рождение ребёнка
31.08.1971

Дочь: Скопенцова Нина Владимировна

Отец ребёнка: Марченко Владимир Иванович

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