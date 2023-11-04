Янченко (Пупкова) Надежда Александровна
Место рождения
Дата рождения23.04.1941
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.01.1969
Дочь: Куимчи (Янченко) Елена Викторовна
Отец ребёнка: Янченко Виктор Петрович
Рождение ребёнка
26.09.1970
Дочь: Мокшина (Янченко) Нина Викторовна
Отец ребёнка: Янченко Виктор Петрович
Смерть
Неизвестно