Янченко (Пупкова) Надежда Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯнченко (Пупкова) Надежда Александровна

Янченко (Пупкова) Надежда Александровна

Место рождения

Таежно-Александровка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

23.04.1941

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Таежно-Александровка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
30.01.1969

Дочь: Куимчи (Янченко) Елена Викторовна

Отец ребёнка: Янченко Виктор Петрович

Таежно-Михайловка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
26.09.1970

Дочь: Мокшина (Янченко) Нина Викторовна

Отец ребёнка: Янченко Виктор Петрович

Таежно-Михайловка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.