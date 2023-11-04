Янченко Виктор Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Янченко Виктор Петрович

Место рождения

Медведево, Буда-Кошелёвский район, Гомельская область

Дата рождения

20.05.1938

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Медведево, Буда-Кошелёвский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
30.01.1969

Дочь: Куимчи (Янченко) Елена Викторовна

Мать ребёнка: Янченко (Пупкова) Надежда Александровна

Таежно-Михайловка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
26.09.1970

Дочь: Мокшина (Янченко) Нина Викторовна

Мать ребёнка: Янченко (Пупкова) Надежда Александровна

Таежно-Михайловка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно

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