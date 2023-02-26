Чекмарёв Терентий Фомин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона Никифорова
Рождение ребёнка
До 1817
Мать ребёнка: Матрона Никифорова
Смерть
Неизвестно
Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Причина смерти: от удушья
Похороны
Неизвестно