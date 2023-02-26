Чекмарёв Терентий Фомин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чекмарёв Терентий Фомин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1871 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона Никифорова

Рождение ребёнка
До 1817

Сын: Чекмарёв Ефим Терентиев

Мать ребёнка: Матрона Никифорова

Смерть
Неизвестно
Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Причина смерти: от удушья
Похороны
Неизвестно

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