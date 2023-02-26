Чекмарёв Ефим Терентиев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1817
Отец: Чекмарёв Терентий Фомин
Мать: Матрона Никифорова
Рождение ребёнка
01.07.1837
Дочь: Евдокия Ефимова
Мать ребёнка: Чекмарёва Васса Дементиева
Рождение ребёнка
27.11.1839
Дочь: Варвара Ефимова
Мать ребёнка: Чекмарёва Васса Дементиева
Рождение ребёнка
23.01.1846
Мать ребёнка: Чекмарёва Васса Дементиева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно