Чекмарёв Ефим Терентиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чекмарёв Ефим Терентиев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1817

Отец: Чекмарёв Терентий Фомин

Мать: Матрона Никифорова

Рождение ребёнка
01.07.1837

Дочь: Евдокия Ефимова

Мать ребёнка: Чекмарёва Васса Дементиева

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
27.11.1839

Дочь: Варвара Ефимова

Мать ребёнка: Чекмарёва Васса Дементиева

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
23.01.1846

Сын: Чекмарёв Григорий Ефимов

Мать ребёнка: Чекмарёва Васса Дементиева

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чекмарёва Васса Дементиева

Смерть
Неизвестно
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