(Чугунова) Марина Павлова
женский, родилась 1875, Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
умерла 01.12.1875, Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Мать?Неизвестно г.р.
ОтецЧугунов Павел Евграфов1853 г.р.
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Рождение
1875
Отец: Чугунов Павел Евграфов
Мать: ?
Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
01.12.1875
Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область