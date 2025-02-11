(Чугунова) Марина Павлова 1875 — найти родственников по фамилии на Familio

(Чугунова) Марина Павлова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1875, Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

умерла 01.12.1875, Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Мать
?Неизвестно г.р.
Отец
Чугунов Павел Евграфов1853 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Чугунов Павел Евграфов

Мать: ?

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Смерть
01.12.1875
Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Причина смерти: В молодом возрасте | Кашель

Мы используем куки для улучшения работы сайта.