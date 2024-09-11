Дубровская (Дубровская) Анна Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубровская (Дубровская) Анна Константиновна

Место рождения

Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

21.03.1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1899 г.р.

Мать

1905 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1921

Отец: Дубровский Константин Павлович

Мать: Дубровская Мария

Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Отдел записи актов гражданского состояния при Почитанском отделе управления. | № общий- 110 для женщин -52. Дата запист 22 марта 1921 г.. Пол- женский. Дубровская Анна. Число и месяц рождения- 21 март... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно
Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область

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