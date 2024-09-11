Дубровский Константин Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДубровский Константин Павлович

Дубровский Константин Павлович

Место рождения

Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

01.10.1899 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1899 ст.

Отец: Дубровский Павел Данилович

Мать: Дубровская (Стародумова) Ефросинья Михайловна

Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
№ 94. 1 октября 1899 г. рожден, крещен 3. Константин. Села Верхне-Почитанского крестьянин Павел Данилов Дубровский и законная жена его Ефросинья Михайлова оба православные ГАКемО Ф. 60 Оп. 5 Д. 8 с. 4... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дубровская Мария

Рождение ребёнка
21.03.1921

Дочь: Дубровская (Дубровская) Анна Константиновна

Мать ребёнка: Дубровская Мария

Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Отдел записи актов гражданского состояния при Почитанском отделе управления. | № общий- 110 для женщин -52. Дата запист 22 марта 1921 г.. Пол- женский. Дубровская Анна. Число и месяц рождения- 21 март... Показать все
Рождение ребёнка
30.12.1923

Сын: Дубровский Виктор Константинович

Мать ребёнка: Дубровская Мария

Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Отдел актов гражданского состояния при Почитанском ВИК. | № общий- 6 для мужчин -5. Дата запист 5.01.1924. Пол- мужской. Дубровский Виктор. Число и месяц рождения- 30.12.1923 г. Место рождения - Томск... Показать все
Смерть
Неизвестно
Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.