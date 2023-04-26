Харченко Ефим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харченко Ефим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1909 г.р.
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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Харченко (Харченко) ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Харченко (Харченко) ?

Рождение ребёнка
23.10.1909

Дочь: (Харченко) Евфросинья

Мать ребёнка: Харченко (Харченко) ?

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