(Харченко) Евфросинья
Место рожденияВитебская губ, Дриссенский уезд, Семеновская волость
Дата рождения23.10.1909
Дата смерти1976
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1909
Отец: Харченко Ефим
Мать: Харченко ?
Витебская губ, Дриссенский уезд, Семеновская волость
Бракосочетание
Около 1929
Муж: Сенчурин Тарас
д. Троицкое Чистоозерный р-н НСО
Рождение ребёнка
02.01.1930
Сын: Синчурин Александр
Отец ребёнка: Сенчурин Тарас
д. Троицкое Чистоозерный р-н НСО
Рождение ребёнка
21.07.1934
Отец ребёнка: Сенчурин Тарас
д. Троицкое Чистоозерный р-н НСО
Рождение ребёнка
20.09.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сенчурин Тарас
Блюдчанский с/с Чановского р-на НСО, Россия
Рождение ребёнка
11.07.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сенчурин Тарас
п. Чаны, Нсо, Россия
Смерть
1976
Даут, Казахстан
Похороны
Неизвестно
Даут, Казахстан