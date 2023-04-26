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(Харченко) Евфросинья

Место рождения

Витебская губ, Дриссенский уезд, Семеновская волость

Дата рождения

23.10.1909

Дата смерти

1976

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1909 г.р.

Дети

1930 г.р.
1934 г.р.
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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1909

Отец: Харченко Ефим

Мать: Харченко ?

Витебская губ, Дриссенский уезд, Семеновская волость
Бракосочетание
Около 1929

Муж: Сенчурин Тарас

д. Троицкое Чистоозерный р-н НСО
Рождение ребёнка
02.01.1930

Сын: Синчурин Александр

Отец ребёнка: Сенчурин Тарас

д. Троицкое Чистоозерный р-н НСО
Рождение ребёнка
21.07.1934

Сын: Сенчурин Семён Тарасович

Отец ребёнка: Сенчурин Тарас

д. Троицкое Чистоозерный р-н НСО
Рождение ребёнка
20.09.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сенчурин Тарас

Блюдчанский с/с Чановского р-на НСО, Россия
Рождение ребёнка
11.07.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сенчурин Тарас

п. Чаны, Нсо, Россия
Смерть
1976
Даут, Казахстан
Похороны
Неизвестно
Даут, Казахстан
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