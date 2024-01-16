Лефлер Людвиг
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1882
Мать ребёнка: Лефлер Павлина Людвиговна
Рождение ребёнка
1886
Сын: Лефлер Рудольф Людвигович
Мать ребёнка: Лефлер Павлина Людвиговна
Рождение ребёнка
1889
Сын: Лефлер Леопольд Людвигович
Мать ребёнка: Лефлер Павлина Людвиговна
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Ольга Людвиговна
Мать ребёнка: Лефлер Павлина Людвиговна
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Берта Людвиговна
Мать ребёнка: Лефлер Павлина Людвиговна
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Гульда Людвиговна
Мать ребёнка: Лефлер Павлина Людвиговна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно