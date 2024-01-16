Лефлер Людвиг — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛефлер Людвиг

Лефлер Людвиг

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1882

Сын: Лефлер Теодор Людвигович

Мать ребёнка: Лефлер Павлина Людвиговна

Рождение ребёнка
1886

Сын: Лефлер Рудольф Людвигович

Мать ребёнка: Лефлер Павлина Людвиговна

Рождение ребёнка
1889

Сын: Лефлер Леопольд Людвигович

Мать ребёнка: Лефлер Павлина Людвиговна

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Ольга Людвиговна

Мать ребёнка: Лефлер Павлина Людвиговна

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Берта Людвиговна

Мать ребёнка: Лефлер Павлина Людвиговна

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Гульда Людвиговна

Мать ребёнка: Лефлер Павлина Людвиговна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лефлер Павлина Людвиговна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close