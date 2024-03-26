Бойцова Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1863
Дата смерти21.05.1958
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.01.1892 ст.
Рождение ребёнка
25.08.1893 ст.
Сын: Бойцов Кирилл Аристархович
Отец ребёнка: Бойцов Аристарх Федорович
Рождение ребёнка
04.08.1895 ст.
Сын: Хорев Андрей Аристархович
Отец ребёнка: Бойцов Аристарх Федорович
Рождение ребёнка
05.12.1899 ст.
Сын: Бойцов Антон Аристархович
Отец ребёнка: Бойцов Аристарх Федорович
Рождение ребёнка
03.01.1903 ст.
Дочь: Бойцова Татьяна Аристарховна
Отец ребёнка: Бойцов Аристарх Федорович
Рождение ребёнка
14.05.1903
Дочь: Бойцова Елена Аристарховна
Отец ребёнка: Бойцов Аристарх Федорович
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Бойцов Аристарх Федорович
Рождение ребёнка
11.03.1911 ст.
Дочь: Бойцова Дарья Аристарховна
Отец ребёнка: Бойцов Аристарх Федорович
Рождение ребёнка
22.04.1914
Сын: Бойцов Василий Аристархович
Отец ребёнка: Бойцов Аристарх Федорович
Рождение ребёнка
20.10.1916
Сын: Бойцов Дмитрий Аристархович
Отец ребёнка: Бойцов Аристарх Федорович
Смерть
21.05.1958