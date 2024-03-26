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Бойцова Анна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1863

Дата смерти

21.05.1958

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.01.1892 ст.

Муж: Бойцов Аристарх Федорович

Рождение ребёнка
25.08.1893 ст.

Сын: Бойцов Кирилл Аристархович

Отец ребёнка: Бойцов Аристарх Федорович

Драчёво, Пестовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
04.08.1895 ст.

Сын: Хорев Андрей Аристархович

Отец ребёнка: Бойцов Аристарх Федорович

Драчёво, Пестовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
05.12.1899 ст.

Сын: Бойцов Антон Аристархович

Отец ребёнка: Бойцов Аристарх Федорович

Драчёво, Пестовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
03.01.1903 ст.

Дочь: Бойцова Татьяна Аристарховна

Отец ребёнка: Бойцов Аристарх Федорович

Драчёво, Пестовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
14.05.1903

Дочь: Бойцова Елена Аристарховна

Отец ребёнка: Бойцов Аристарх Федорович

Драчёво, Пестовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Бойцов Петр Аристархович

Отец ребёнка: Бойцов Аристарх Федорович

Драчёво, Пестовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
11.03.1911 ст.

Дочь: Бойцова Дарья Аристарховна

Отец ребёнка: Бойцов Аристарх Федорович

Драчёво, Пестовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
22.04.1914

Сын: Бойцов Василий Аристархович

Отец ребёнка: Бойцов Аристарх Федорович

Драчёво, Пестовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
20.10.1916

Сын: Бойцов Дмитрий Аристархович

Отец ребёнка: Бойцов Аристарх Федорович

Драчёво, Пестовский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
21.05.1958

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