Илья Иванов
мужской, родился 1789, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Супруги
Прасковья Захарова1791 г.р.
Дети
Иван Ильин1815 г.р.
Фёдор Ильин1818 г.р.Показать еще 1
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Захарова
Рождение ребёнка
1815
Сын: Иван Ильин
Мать ребёнка: Прасковья Захарова
Рождение ребёнка
1818
Сын: Фёдор Ильин
Мать ребёнка: Прасковья Захарова
Рождение ребёнка
1830
Сын: Пётр Ильин
Мать ребёнка: Прасковья Захарова
Место жительства
1850
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно