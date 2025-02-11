Илья Иванов 1789 — найти родственников по фамилии на Familio

Илья Иванов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1789, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Супруги
Прасковья Захарова1791 г.р.
Дети
Иван Ильин1815 г.р.
Фёдор Ильин1818 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Захарова

Рождение ребёнка
1815

Сын: Иван Ильин

Мать ребёнка: Прасковья Захарова

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1818

Сын: Фёдор Ильин

Мать ребёнка: Прасковья Захарова

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1830

Сын: Пётр Ильин

Мать ребёнка: Прасковья Захарова

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

8

Место жительства
1858
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

7

Смерть
Неизвестно

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