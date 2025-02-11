Прасковья Захарова
женский, родилась 1791
умерла Неизвестно
Супруги
Илья Иванов1789 г.р.
Дети
Иван Ильин1815 г.р.
Фёдор Ильин1818 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Илья Иванов
Рождение ребёнка
1815
Сын: Иван Ильин
Отец ребёнка: Илья Иванов
Рождение ребёнка
1818
Сын: Фёдор Ильин
Отец ребёнка: Илья Иванов
Рождение ребёнка
1830
Сын: Пётр Ильин
Отец ребёнка: Илья Иванов
Место жительства
1850
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно