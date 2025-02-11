Прасковья Захарова 1791 — найти родственников по фамилии на Familio

Прасковья Захарова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1791

умерла Неизвестно

Супруги
Илья Иванов1789 г.р.
Дети
Иван Ильин1815 г.р.
Фёдор Ильин1818 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Илья Иванов

Рождение ребёнка
1815

Сын: Иван Ильин

Отец ребёнка: Илья Иванов

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1818

Сын: Фёдор Ильин

Отец ребёнка: Илья Иванов

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1830

Сын: Пётр Ильин

Отец ребёнка: Илья Иванов

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

8

Место жительства
1858
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

7

Смерть
Неизвестно

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