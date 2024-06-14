Якимов Моисей Федотович
Место рождения
Дата рождения29.08.1745 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
29.08.1745 ст.
Отец: Якимов Федот Якимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1768 ст.
Сын: Якимов (Федотов) Петр Моисеевич
Мать ребёнка: (Данилова) Мавра Даниловна
Бракосочетание
10.01.1774 ст.
Рождение ребёнка
1776 ст.
Дочь: Якимова (Федотова) Ирина Моисеевна
Мать ребёнка: (Данилова) Мавра Даниловна
Рождение ребёнка
1777 ст.
Сын: Якимов (Федотов) Алексей Моисеевич
Мать ребёнка: (Данилова) Мавра Даниловна
Рождение ребёнка
21.10.1783 ст.
Сын: Якимов (Федотов) Терентий Моисеевич
Мать ребёнка: (Данилова) Мавра Даниловна
Смерть
Неизвестно