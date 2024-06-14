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Якимов Моисей Федотович

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

29.08.1745 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1745 ст.

Отец: Якимов Федот Якимович

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1768 ст.

Сын: Якимов (Федотов) Петр Моисеевич

Мать ребёнка: (Данилова) Мавра Даниловна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
10.01.1774 ст.

Жена: (Данилова) Мавра Даниловна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1776 ст.

Дочь: Якимова (Федотова) Ирина Моисеевна

Мать ребёнка: (Данилова) Мавра Даниловна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1777 ст.

Сын: Якимов (Федотов) Алексей Моисеевич

Мать ребёнка: (Данилова) Мавра Даниловна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.10.1783 ст.

Сын: Якимов (Федотов) Терентий Моисеевич

Мать ребёнка: (Данилова) Мавра Даниловна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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