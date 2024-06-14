(Данилова) Мавра Даниловна
Место рождения
Дата рождения1748 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1768 ст.
Сын: Якимов (Федотов) Петр Моисеевич
Отец ребёнка: Якимов Моисей Федотович
Бракосочетание
10.01.1774 ст.
Рождение ребёнка
1776 ст.
Дочь: Якимова (Федотова) Ирина Моисеевна
Отец ребёнка: Якимов Моисей Федотович
Рождение ребёнка
1777 ст.
Сын: Якимов (Федотов) Алексей Моисеевич
Отец ребёнка: Якимов Моисей Федотович
Рождение ребёнка
21.10.1783 ст.
Сын: Якимов (Федотов) Терентий Моисеевич
Отец ребёнка: Якимов Моисей Федотович
Смерть
Неизвестно