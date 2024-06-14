(Данилова) Мавра Даниловна 1748 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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(Данилова) Мавра Даниловна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1748 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1768 ст.

Сын: Якимов (Федотов) Петр Моисеевич

Отец ребёнка: Якимов Моисей Федотович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
10.01.1774 ст.

Муж: Якимов Моисей Федотович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1776 ст.

Дочь: Якимова (Федотова) Ирина Моисеевна

Отец ребёнка: Якимов Моисей Федотович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1777 ст.

Сын: Якимов (Федотов) Алексей Моисеевич

Отец ребёнка: Якимов Моисей Федотович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.10.1783 ст.

Сын: Якимов (Федотов) Терентий Моисеевич

Отец ребёнка: Якимов Моисей Федотович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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