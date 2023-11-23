Барателиа Алена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барателиа Алена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барателиа Даур

Отец ребёнка: Барателиа Адгур

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барателиа Роберт

Отец ребёнка: Барателиа Адгур

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барателиа Тимур

Отец ребёнка: Барателиа Адгур

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барателиа Адгур

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