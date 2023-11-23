Барателиа Алена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Барателиа Даур
Отец ребёнка: Барателиа Адгур
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Барателиа Роберт
Отец ребёнка: Барателиа Адгур
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Барателиа Тимур
Отец ребёнка: Барателиа Адгур
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Барателиа Адгур