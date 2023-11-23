Барателиа Адгур — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барателиа Адгур

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гиви Барателиа

Мать: Макачаа Капа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барателиа Даур

Мать ребёнка: Барателиа Алена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барателиа Роберт

Мать ребёнка: Барателиа Алена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барателиа Тимур

Мать ребёнка: Барателиа Алена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Барателиа Алена

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