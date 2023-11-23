Барателиа Адгур
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гиви Барателиа
Мать: Макачаа Капа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Барателиа Даур
Мать ребёнка: Барателиа Алена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Барателиа Роберт
Мать ребёнка: Барателиа Алена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Барателиа Тимур
Мать ребёнка: Барателиа Алена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Барателиа Алена