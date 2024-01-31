Dołkotowicz (Делкотович) (Skoropis-Jołtuchowskа (Скоропись-Йолтуховская)) Marianna (Марианна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Dołkotowicz (Делкотович) (Skoropis-Jołtuchowskа (Скоропись-Йолтуховская)) Marianna (Марианна)

Место рождения

с.Йолтухи (Явтухи), Летичевский уезд, Подольская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Skoropis-Jołtuchowski (Скоропись-Йолтуховский) Onufry (Онуфрий)

Мать: Skoropis-Jołtuchowskа (Скоропись-Йолтуховская) (Kopejkowska (Копейка)) Nastazja (Анастасия Ивановна) (Анастасия Ивановна)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Dołkotowicz (Делкотович) Andrzej (Андрей)

Смерть
Неизвестно

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