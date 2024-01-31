Dołkotowicz (Делкотович) (Skoropis-Jołtuchowskа (Скоропись-Йолтуховская)) Marianna (Марианна)
Место рожденияс.Йолтухи (Явтухи), Летичевский уезд, Подольская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Skoropis-Jołtuchowski (Скоропись-Йолтуховский) Onufry (Онуфрий)
Мать: Skoropis-Jołtuchowskа (Скоропись-Йолтуховская) (Kopejkowska (Копейка)) Nastazja (Анастасия Ивановна) (Анастасия Ивановна)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно