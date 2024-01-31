Skoropis-Jołtuchowski (Скоропись-Йолтуховский) Onufry (Онуфрий) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Skoropis-Jołtuchowski (Скоропись-Йолтуховский) Onufry (Онуфрий)

Место рождения

с.Йолтухи (Явтухи), Летичевский уезд, Подольская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1774

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Йолтухи (Явтухи), Летичевский уезд, Подольская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Dołkotowicz (делкотович) Marianna (Марианна)

Мать ребёнка: Skoropis-Jołtuchowskа (скоропись-Йолтуховская) Nastazja (Анастасия Ивановна) (Анастасия Ивановна)

с.Йолтухи (Явтухи), Летичевский уезд, Подольская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Rogozińska (рогозинская) ?

Мать ребёнка: Skoropis-Jołtuchowskа (скоропись-Йолтуховская) Nastazja (Анастасия Ивановна) (Анастасия Ивановна)

с.Йолтухи (Явтухи), Летичевский уезд, Подольская губерния
Смерть
Около 1774
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