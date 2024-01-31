Skoropis-Jołtuchowski (Скоропись-Йолтуховский) Onufry (Онуфрий)
Место рожденияс.Йолтухи (Явтухи), Летичевский уезд, Подольская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1774
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Йолтухи (Явтухи), Летичевский уезд, Подольская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Dołkotowicz (делкотович) Marianna (Марианна)
Мать ребёнка: Skoropis-Jołtuchowskа (скоропись-Йолтуховская) Nastazja (Анастасия Ивановна) (Анастасия Ивановна)
с.Йолтухи (Явтухи), Летичевский уезд, Подольская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Rogozińska (рогозинская) ?
Мать ребёнка: Skoropis-Jołtuchowskа (скоропись-Йолтуховская) Nastazja (Анастасия Ивановна) (Анастасия Ивановна)
с.Йолтухи (Явтухи), Летичевский уезд, Подольская губерния
Смерть
Около 1774