Григорий Иудин
Место рождения
Дата рождения1735
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: Иуда Тимофеев
Мать: не указана
Бракосочетание
1753
Жена: Василиса Леонова
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Мавра Григорьева
Мать ребёнка: Василиса Леонова
Рождение ребёнка
1761
Сын: Калина Григорьев
Мать ребёнка: Василиса Леонова
Рождение ребёнка
01.08.1764 ст.
Дочь: Соломонида Григорьева
Мать ребёнка: Василиса Леонова
Смерть
Неизвестно