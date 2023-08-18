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Григорий Иудин

Место рождения

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд

Дата рождения

1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1692 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1739 г.р.

Дети

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Иуда Тимофеев

Мать: не указана

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Бракосочетание
1753

Жена: Василиса Леонова

Ботино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Мавра Григорьева

Мать ребёнка: Василиса Леонова

Ботино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Калина Григорьев

Мать ребёнка: Василиса Леонова

Ботино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.08.1764 ст.

Дочь: Соломонида Григорьева

Мать ребёнка: Василиса Леонова

Ботино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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