Ворожцова Авдотья Минеевна
женский, родилась 1821
умерла Неизвестно
Супруги
Ворожцов Никита Аникин1821 г.р.
Дети
(Ворожцова) Акулина Никитична1844 г.р.
Ворожцов Федор Никитич1847 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Ворожцова) Акулина Никитична
Отец ребёнка: Ворожцов Никита Аникин
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Ворожцов Никита Аникин
Смерть
Неизвестно