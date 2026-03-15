Ворожцова Авдотья Минеевна 1821 — найти родственников по фамилии на Familio

Ворожцова Авдотья Минеевна

Автор
ОА
Аборина О.

женский, родилась 1821

умерла Неизвестно

Супруги
Ворожцов Никита Аникин1821 г.р.
Дети
(Ворожцова) Акулина Никитична1844 г.р.
Ворожцов Федор Никитич1847 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Ошеть, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ворожцов Никита Аникин

Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Ворожцова) Акулина Никитична

Отец ребёнка: Ворожцов Никита Аникин

Ошеть, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Рождение ребёнка
1847

Сын: Ворожцов Федор Никитич

Отец ребёнка: Ворожцов Никита Аникин

Ошеть, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Смерть
Неизвестно

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