Хромова (Киселева) Марфа Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.11.1846 ст.
Рождение ребёнка
15.09.1847 ст.
Отец ребёнка: Хромов Федор Васильевич
Рождение ребёнка
29.05.1857 ст.
Дочь: Хромова Мария Федоровна
Отец ребёнка: Хромов Федор Васильевич
Рождение ребёнка
16.09.1859 ст.
Сын: Хромов Константин Федорович
Отец ребёнка: Хромов Федор Васильевич
Смерть
Неизвестно