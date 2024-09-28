Хромова (Киселева) Марфа Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хромова (Киселева) Марфа Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.11.1846 ст.

Муж: Хромов Федор Васильевич

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.09.1847 ст.

Сын: Хромов Михаил Федорович

Отец ребёнка: Хромов Федор Васильевич

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.05.1857 ст.

Дочь: Хромова Мария Федоровна

Отец ребёнка: Хромов Федор Васильевич

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.09.1859 ст.

Сын: Хромов Константин Федорович

Отец ребёнка: Хромов Федор Васильевич

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Смерть
Неизвестно

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