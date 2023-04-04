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Михин Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1727

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: Михин Иван Сергеевич

Мать: ?

Рождение ребёнка
1751

Сын: Михин Василий Васильевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1754

Сын: Михин Данила Васильевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1757

Сын: Михин Михаил Васильевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1760

Сын: Михин Дементий Васильевич

Мать ребёнка: ?

Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1764

Сын: Михин Никифор Васильевич

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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