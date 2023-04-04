Михин Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1727
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: Михин Иван Сергеевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
1751
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1754
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1757
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1760
Сын: Михин Дементий Васильевич
Мать ребёнка: ?
Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1764
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно