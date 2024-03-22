Голубков Григорий Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1820
Дата смерти1854
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Отец: Иван Иванов
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Голубкова Аксинья Григорьевна
Мать ребёнка: Голубкова Марфа Евсигнеева
Рождение ребёнка
09.09.1846 ст.
Дочь: Голубкова Феодора Григорьева
Мать ребёнка: Голубкова Марфа Евсигнеева
Рождение ребёнка
24.04.1854 ст.
Сын: Голубков Афанасий Григорьевич
Мать ребёнка: Голубкова Марфа Евсигнеева
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крахинская Марфа Григорьева
Смерть
1854