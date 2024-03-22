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Голубков Григорий Иванов

Место рождения

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

1854

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: Иван Иванов

Мать: не указана

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Голубкова Аксинья Григорьевна

Мать ребёнка: Голубкова Марфа Евсигнеева

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
09.09.1846 ст.

Дочь: Голубкова Феодора Григорьева

Мать ребёнка: Голубкова Марфа Евсигнеева

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
24.04.1854 ст.

Сын: Голубков Афанасий Григорьевич

Мать ребёнка: Голубкова Марфа Евсигнеева

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голубкова Марфа Евсигнеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крахинская Марфа Григорьева

Мать ребёнка: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1854
Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
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