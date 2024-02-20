Стекольщиков Поликарп Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стекольщиков Поликарп Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стекольщикова Васса Поликарповна

Мать ребёнка: Ирина Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стекольщиков Александр Поликарпович

Мать ребёнка: Ирина Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стекольщиков Павел Поликарпович

Мать ребёнка: Ирина Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стекольщикова Агриппина Поликарповна

Мать ребёнка: Ирина Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стекольщикова Василий Поликарпович

Мать ребёнка: Ирина Гавриловна

Смерть
Неизвестно
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