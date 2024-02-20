Стекольщиков Поликарп Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стекольщикова Васса Поликарповна
Мать ребёнка: Ирина Гавриловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стекольщиков Александр Поликарпович
Мать ребёнка: Ирина Гавриловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стекольщиков Павел Поликарпович
Мать ребёнка: Ирина Гавриловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стекольщикова Агриппина Поликарповна
Мать ребёнка: Ирина Гавриловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стекольщикова Василий Поликарпович
Мать ребёнка: Ирина Гавриловна
Смерть
Неизвестно