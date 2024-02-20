Ирина Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стекольщикова Васса Поликарповна
Отец ребёнка: Стекольщиков Поликарп Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стекольщиков Александр Поликарпович
Отец ребёнка: Стекольщиков Поликарп Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стекольщиков Павел Поликарпович
Отец ребёнка: Стекольщиков Поликарп Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стекольщикова Агриппина Поликарповна
Отец ребёнка: Стекольщиков Поликарп Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стекольщикова Василий Поликарпович
Отец ребёнка: Стекольщиков Поликарп Федорович
Смерть
Неизвестно