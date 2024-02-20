Ирина Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стекольщикова Васса Поликарповна

Отец ребёнка: Стекольщиков Поликарп Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стекольщиков Александр Поликарпович

Отец ребёнка: Стекольщиков Поликарп Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стекольщиков Павел Поликарпович

Отец ребёнка: Стекольщиков Поликарп Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стекольщикова Агриппина Поликарповна

Отец ребёнка: Стекольщиков Поликарп Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стекольщикова Василий Поликарпович

Отец ребёнка: Стекольщиков Поликарп Федорович

Смерть
Неизвестно
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