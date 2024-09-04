Трясунов Дмитрий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трясунов Дмитрий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2007

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Трясунова (Архипенкова) Прасковья Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трясунова Наталья Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трясунов Юрий Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
2007
Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
похоронен на Фроловском кладбище

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