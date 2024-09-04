Трясунов Дмитрий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2007
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трясунова Наталья Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
2007
Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
похоронен на Фроловском кладбище