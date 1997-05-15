Минькова (Старинская) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минькова (Старинская) Анна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.01.1920

Дата смерти

15.05.1997

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1920

Отец: Старинский Михаил

Мать: Старинская Александра Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миньков Иван Лавреньевич

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.01.1943

Дочь: Жингель (Минькова) Надежда Евегеньевна

Отец ребёнка: Жингель Евгений Федорович

Рождение ребёнка
07.12.1946

Дочь: Петрова (Минькова) Светлана Ивановна

Отец ребёнка: Миньков Иван Лавреньевич

Рождение ребёнка
10.04.1947

Сын: Миньков Валера Иванович

Отец ребёнка: Миньков Иван Лавреньевич

Рождение ребёнка
27.06.1951

Дочь: Сайфтдинова (Минькова) Евгения Ивановна

Отец ребёнка: Миньков Иван Лавреньевич

Смерть
15.05.1997

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