Минькова (Старинская) Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.01.1920
Дата смерти15.05.1997
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1920
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.01.1943
Дочь: Жингель (Минькова) Надежда Евегеньевна
Отец ребёнка: Жингель Евгений Федорович
Рождение ребёнка
07.12.1946
Дочь: Петрова (Минькова) Светлана Ивановна
Отец ребёнка: Миньков Иван Лавреньевич
Рождение ребёнка
10.04.1947
Отец ребёнка: Миньков Иван Лавреньевич
Рождение ребёнка
27.06.1951
Дочь: Сайфтдинова (Минькова) Евгения Ивановна
Отец ребёнка: Миньков Иван Лавреньевич
Смерть
15.05.1997