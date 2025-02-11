Аксинья 1805 — найти родственников по фамилии на Familio

Аксинья

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1805, Старые Турдаки, Городищенский муниципальный район, Пензенская область

Отец
Ивае14.09.1780 г.р.
Супруги
Бардинов Матвей1802 г.р.
Дети
(Бардинов) Дарья1826 г.р.
(Бардинов) Анна1828 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Ивае

Мать: не указана

Старые Турдаки, Городищенский муниципальный район, Пензенская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бардинов Матвей

Рождение ребёнка
1826

Дочь: (Бардинов) Дарья

Отец ребёнка: Бардинов Матвей

Старые Турдаки, Городищенский муниципальный район, Пензенская область

Рождение ребёнка
1828

Сын: Бардинов Семен

Отец ребёнка: Бардинов Матвей

Старые Турдаки, Городищенский муниципальный район, Пензенская область

Рождение ребёнка
1828

Дочь: (Бардинов) Анна

Отец ребёнка: Бардинов Матвей

Старые Турдаки, Городищенский муниципальный район, Пензенская область

Рождение ребёнка
1831

Дочь: (Бардинов) Дарья

Отец ребёнка: Бардинов Матвей

Старые Турдаки, Городищенский муниципальный район, Пензенская область

Рождение ребёнка
1834

Дочь: (Бардинов) Аграфена

Отец ребёнка: Бардинов Матвей

Старые Турдаки, Городищенский муниципальный район, Пензенская область

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