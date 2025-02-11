Аксинья
женский, родилась 1805, Старые Турдаки, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
ОтецИвае14.09.1780 г.р.
Супруги
Бардинов Матвей1802 г.р.
Дети
(Бардинов) Дарья1826 г.р.
(Бардинов) Анна1828 г.р.Показать еще 3
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Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Ивае
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бардинов Матвей
Рождение ребёнка
1826
Дочь: (Бардинов) Дарья
Отец ребёнка: Бардинов Матвей
Рождение ребёнка
1828
Сын: Бардинов Семен
Отец ребёнка: Бардинов Матвей
Рождение ребёнка
1828
Дочь: (Бардинов) Анна
Отец ребёнка: Бардинов Матвей
Рождение ребёнка
1831
Дочь: (Бардинов) Дарья
Отец ребёнка: Бардинов Матвей
Рождение ребёнка
1834
Дочь: (Бардинов) Аграфена
Отец ребёнка: Бардинов Матвей