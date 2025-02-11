Бардинов Семен
мужской, родился 1828, Старые Турдаки, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
умер 1845, Старые Турдаки, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
МатьАксинья1805 г.р.
ОтецБардинов Матвей1802 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Бардинов Матвей
Мать: Аксинья
Старые Турдаки, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
1845
Старые Турдаки, Городищенский муниципальный район, Пензенская область