Бардинов Семен 1828 — найти родственников по фамилии на Familio

Бардинов Семен

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1828, Старые Турдаки, Городищенский муниципальный район, Пензенская область

умер 1845, Старые Турдаки, Городищенский муниципальный район, Пензенская область

Мать
Аксинья1805 г.р.
Отец
Бардинов Матвей1802 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Бардинов Матвей

Мать: Аксинья

Старые Турдаки, Городищенский муниципальный район, Пензенская область

Смерть
1845
Старые Турдаки, Городищенский муниципальный район, Пензенская область

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