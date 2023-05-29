Цыгаева Марфа Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1821
Отец ребёнка: Цыгаев Клементий Егорович
Рождение ребёнка
1827
Сын: Цыгаев Семен Клементьевич
Отец ребёнка: Цыгаев Клементий Егорович
Рождение ребёнка
1828
Сын: Цыгаев Филипп Клементьевич
Отец ребёнка: Цыгаев Клементий Егорович
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Цыгаева Евгенья Клементьевна
Отец ребёнка: Цыгаев Клементий Егорович
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Цыгаева Агафья Клементьевна
Отец ребёнка: Цыгаев Клементий Егорович
Рождение ребёнка
1838
Сын: Цыгаев Артемий Клементьевич
Отец ребёнка: Цыгаев Клементий Егорович
Смерть
Неизвестно