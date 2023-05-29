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Цыгаева Марфа Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цыгаев Клементий Егорович

Рождение ребёнка
1821

Сын: Цыгаев Петр Клементьевич

Отец ребёнка: Цыгаев Клементий Егорович

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1827

Сын: Цыгаев Семен Клементьевич

Отец ребёнка: Цыгаев Клементий Егорович

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1828

Сын: Цыгаев Филипп Клементьевич

Отец ребёнка: Цыгаев Клементий Егорович

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Цыгаева Евгенья Клементьевна

Отец ребёнка: Цыгаев Клементий Егорович

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Цыгаева Агафья Клементьевна

Отец ребёнка: Цыгаев Клементий Егорович

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1838

Сын: Цыгаев Артемий Клементьевич

Отец ребёнка: Цыгаев Клементий Егорович

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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